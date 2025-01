Commerce. Fast-food italien, fromages et vêtements : trois ouvertures dans l'agglomération de Rouen

Trois nouveaux commerces viennent d'ouvrir à Rouen, Sotteville-lès-Rouen et au Houlme. Il s'agit d'un fast-food italien, d'une fromagerie et d'une boutique de prêt-à-porter et de décoration.

Plats italiens, fromages et vêtements

Le centre commercial des Docks 76 accueille un nouveau commerce gourmand, La Piadineria. C'est une chaîne de fast-food italienne où sont proposées plusieurs versions de la piadina, une galette à base de farine de froment qui ressemble à la tortilla de blé utilisée pour les wraps. A Sotteville-lès-Rouen, la fromagerie Chez Sylvain a ouvert il y a un mois. Elle se situe rue Louis Ruquier. Plusieurs spécialités fromagères issues de différentes régions comme les Pyrénées ou encore la Franche-Comté sont en vente. On peut y acheter des yaourts et autres produits laitiers. Enfin, dans l'Atelier Mère et Fille au Houlme, les passionnés de prêt-à-porter et de décoration vont être servis. Vestes, pantalons, gilets, écharpes sont en rayon.

