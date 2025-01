Caen. La collecte d'archives prolongée de plusieurs mois

Face au succès, la collecte est prolongée ! Depuis plus d'un an déjà, les Archives de Caen et Caen la Mer ont lancé une collecte de documents sur la période 1938-1963, liée au 80e D-Day. Pour le moment, la Ville a reçu près de 30 dons, "ce qui représente plusieurs centaines de documents", se réjouit la municipalité. Vous avez désormais jusqu'au 21 septembre pour vous manifester.

Ces archives, liées aux périodes de l'Occupation, de la Libération, ou de la Reconstruction, sont précieuses. "Partagez votre mémoire et confiez vos documents personnels ou familiaux pour la postérité." Si vous souhaitez conserver les originaux, ils peuvent être numérisés en haute définition par les services de la Ville.

Contact au 02 31 30 41 11 ou par mail : dc.archives@caenlamer.fr.