Caen. Hôpital militaire, défense anti-aérienne, prison… L'histoire méconnue du château durant la guerre

A quoi servait le château de Caen durant l'occupation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale ? C'est un sujet très peu connu jusqu'alors, mais sur lequel s'est documenté l'historien Valentin Schneider. Il donne une conférence mercredi 26 juin, à 18h, dans l'auditorium de l'enceinte, intitulée "Une histoire à l'abri des regards : le château de Caen pendant l'occupation allemande (1940-1944)". Il explique que "de 1870 jusqu'à 1940, c'était une caserne militaire française. En 1940, l'armée allemande s'en est saisie, pour y stocker du matériel, des munitions, mais surtout pour y loger des troupes".

Un "camp de prisonniers alliés"

C'est une histoire sombre mais passionnante sur laquelle a travaillé le doctorant. "Cette période a vraiment façonné le château. Durant l'été 1944, il subit de lourds bombardements et sert de base arrière lors du Débarquement et de la Bataille de Normandie, et de camp de prisonniers alliés." Le château est abandonné par les nazis à la Libération, "et ne retrouvera plus jamais son rôle militaire".

Une exposition sur ce thème est aussi à voir au Musée de Normandie, La Petite expo #2 : "1940-1944 : le château occupé, le château libéré''. Le directeur du musée, Jean-Marie Levesque, indique que c'est une histoire peu connue : "Dans cette exposition, on peut voir des documents mais aussi des objets qui témoignent de ce passé." Les fouilles archéologiques en cours révèlent que "ce passé effacé à la Libération, mais le château a eu un rôle important : hôpital militaire, DCA, nombreux dispositifs de défense…".