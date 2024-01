Caen. Braderie inédite aux archives du Calvados

Une braderie inédite est organisée pour la première fois aux archives du Calvados. La première journée, jeudi 18 janvier, était réservée aux étudiants qui pouvaient acheter des ouvrages à bas prix. "C'est normal qu'en pense à eux en priorité et qu'on leur fasse un petit prix", indique la responsable de la braderie Anysia L'Hotellier. Les divers livres mis en vente ne servaient plus aux archives.

Des prix dérisoires pour les étudiants

Les livres étant déjà en vente entre 3€ et 5€, les étudiants bénéficient en plus de 30 % sur leurs achats. Mathilde Jeandet ressort avec quatre ouvrages historiques : "J'en ai eu pour 12,50€. Ce qui est bien, c'est que c'est très accessible vu qu'on n'a pas vraiment les moyens."

Histoire et géographie, droit et administration, économie et politique, sciences ou encore philosophie, de très nombreux thèmes sont représentés. Alexis Robin sort avec deux gros sacs, il est comblé : "Ce qui est génial, c'est que ce sont des promotions énormes sur des livres qu'on n'aurait pas les moyens d'acheter, surtout en tant que boursier. C'est comme Emmaüs, mais avec plus de choix !" Il y a en effet plus de 1 500 livres en vente.

Une opération à succès

Les organisateurs ne s'attendaient pas à ce que la braderie rencontre un tel succès : "On va devoir rajouter des livres", sourit la responsable. Elle ajoute : "On est ravis, c'est une première donc on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Mais les étudiants nous ont dit que c'était une super initiative et qu'ils avaient trouvé leur bonheur !"

Samedi 20 janvier, la vente sera ouverte à tous, de 14 heures à 18 heures.