Rouen. Margot Abate, ex-candidate de la Star Academy, entame sa première tournée : "Tout s'est enchaîné"

En 2023, la Rouennaise Margot Abate a participé à l'émission Star Academy. Elle en a été éliminée au bout de cinq semaines de compétition. Deux ans après, que devient-elle ?

Que s'est-il passé depuis votre passage dans l'émission ?

"Ça a été un grand tourbillon. J'ai été contacté par Jérémy Chapron qui a participé à la réalisation de l'album de la Promo 2023. Il m'a dit avoir accroché avec ma personnalité. On s'est rencontré pour parler de mes projets et ça a tout de suite matché. On a commencé à travailler sur la musique que je voulais faire."

Après cette rencontre avec

Jérémy Chapron, que s'est-il passé ?

"On a mené notre barque et on a sorti notre première chanson en 2024 : Le tour du monde. Ensuite se sont enchaînés les signatures en label, la sortie de single et récemment, on a signé avec un tourneur. La tournée démarrera au printemps. Tout s'est enchaîné très vite, c'est très cool."

Dans votre tournée 2025, il n'y a pas

de date en Normandie ?

"J'ai eu beaucoup de messages à ce sujet et c'est normal. En tant qu'artiste, nous ne choisissons pas les endroits dans lesquels nous allons nous produire. Si c'était le cas, je serai en tournée dans toute la France, et même en Amérique latine ! Rouen ne saurait tarder mais pas en ce début de tournée."

Aujourd'hui, comment décririez-vous votre style musical ?

"On est sur de la pop solaire. Après ça peut tendre à évoluer mais dans l'idée, je veux amener du soleil dans ce que je fais parce que je pense que ça me correspond. Pour moi la scène, c'est vraiment une grande fête avec plein de gens et qui parle à tous."