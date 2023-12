Rouen. "Je pars sans regret" : Margot Abate se confie après son élimination de la Star Academy

Margot Abate revient sur son passage dans la Star Academy après son élimination, samedi 9 décembre. La Rouennaise part "sans regret".

Quels souvenirs gardez-vous

de cette aventure à la Star Academy ?

"J'ai vu des choses qui, pour moi, représentent vraiment la Star Academy, et c'est pour cela que je pars sans regret. Je pense par exemple au tableau chanté et dansé. Il y a aussi mon duo avec Zazie, ce que l'on veut tous faire en arrivant dans cette école. Et puis j'ai pu aussi chanter une chanson qui n'était pas au programme, une chanson qui parle de mon père, où j'ai pu lui rendre hommage et faire un clin d'œil à toute la famille. C'étaient des moments très forts."

Qu'avez-vous appris

lors de votre passage ?

"J'ai bien évolué, surtout sur le plan de l'interprétation. Le fait de se donner à 100% et faire parler les mots que l'on chante, c'est un des gros déclics que j'ai eu. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai été nommé la première semaine, c'est qu'on me reprochait justement, de ne pas transmettre suffisamment. Et même si la technique vocale n'était pas mon fort parce que je pars de plus loin que certains, je pense que sur l'interprétation et sur la présence scénique j'ai bien évolué donc j'en suis fière."

Comment avez-vous vécu votre élimination ?

"A partir du moment où j'ai été nommée la première semaine et que j'ai vu le niveau auquel j'étais confronté, honnêtement, je m'attendais à partir chaque semaine. J'ai une tendance à me préparer au pire, c'est une façon de me protéger, cela fait partie de ma personnalité. Cette dernière nomination, je l'ai vécue plus facilement que la première car j'avais déjà eu un beau parcours et j'avais déjà vécu ce qui était, pour moi, important de vivre."

Quelle est la suite pour vous,

maintenant ?

"Mon objectif, c'est de m'entourer de bonnes personnes, réussir à faire le tri dans les propositions que j'ai eues et puis y aller aussi au culot moi-même, pour trouver les bons contacts avec qui travailler pour que je puisse construire ma propre carrière et avoir un pied dans le monde musical en tant que Margot Abate. On va tout faire pour."

Avez-vous un pronostic pour le gagnant de la Star Academy ?

"Je n'avais pas vraiment de pronostic en rentrant parce qu'entre ce qu'on vit en interne et ensuite ce qu'on vit à l'extérieur, on n'a pas les mêmes ressentis. Là, j'ai l'impression aujourd'hui, par rapport à ce que je vois sur les réseaux sociaux, que Pierre [Garnier, originaire de la Manche, ndlr] est très bien parti."