Cyclone Chido. Derek Veline, pompier rouennais mobilisé à Mayotte : "Il faut le voir pour le croire"

"Lorsqu'on est pompier, on veut se rendre utile, on veut aider et là ça prend tout son sens", déclare Derek Veline, sapeur-pompier professionnel au Service départemental d'incendie et de secours (Sdis76) au centre de secours de Rouen Gambetta. Depuis le 28 décembre, il est à Mayotte avec cinq autres pompiers de Seine-Maritime. Il s'est porté volontaire pour aider la population sur place après le passage du cyclone Chido qui a dévasté l'archipel le 14 décembre dernier.

• A lire aussi. Mayotte. Des pompiers de l'Eure et de Seine-Maritime en renfort après le cyclone Chido

Une première mission aussi loin et aussi longue

"C'était la première fois que j'étais envoyé si loin et si longtemps, confie Derek Veline. Lorsque l'appel pour les volontaires tombe, il faut répondre présent sur une longue durée, donc tout le monde ne peut pas le faire", explique-t-il. Et Derek Veline n'a pas hésité une seule seconde à se porter volontaire. "C'est une expérience incroyable. Sur place, on discute avec les pompiers de tout département, assure-t-il. On n'a pas beaucoup de temps de repos, alors le soir on se retrouve tous pour manger ensemble, ce sont de beaux échanges", renchérit le sapeur-pompier.

Des conditions de travail très différentes

"Ce qui change ce sont les conditions. On est au milieu des débris. Il faut le voir pour le croire", assure Derek Veline. Et la météo est aussi très différente : "Il fait jour et chaud de très bonne heure. Vers 16h30 les missions s'arrêtent, car il fait très chaud, il fait plus de 40°C !" précise-t-il.

Depuis son arrivée, la plupart de ses missions ont consisté à bâcher des établissements comme des écoles. "On les a déblayés, car la priorité c'est que les élèves reprennent l'école, explique-t-il. On a enlevé des faux plafonds qui risquaient de tomber, on a nettoyé, remis les tables et chaises en place", énumère le pompier. "On a aussi bâché des logements de policiers. Il fallait refaire la toiture car tout s'est envolé", décrit-il.

Derek Veline, pompier de Rouen, est à Mayotte. C'est le deuxième en partant de la droite. - Guillaume Casada - Sdis 76

Aller à la rencontre de la population, déblayer, reconstruire

"On est parti à six depuis la Seine-Maritime et en tout dans l'avion on était 187", tous venus de France, indique Derek Veline. "Lorsqu'on est arrivé, nos missions premières ont consisté à aller au contact de la population", poursuit le pompier. Avec ses collègues, il a pris en charge des personnes blessées, et les a soignées. Le Rouennais est arrivé à Mayotte 14 jours après le passage de Chido. "Les habitants commençaient à reconstruire. Nous sommes intervenus pour des plaies dues à des tôles, car ici ils sont pieds nus et n'ont pas non plus de gants", indique le pompier.

Derek Veline et ses collègues quitteront Mayotte dimanche 19 janvier et arriveront à Paris lundi 20 janvier en fin de matinée. "Une relève arrivera à Mayotte dimanche, nous allons sûrement se croiser."