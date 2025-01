Mayotte. Des pompiers de l'Eure et de Seine-Maritime en renfort après le cyclone Chido

"L'île est dévastée, les dégâts sont considérables… Mais la vie reprend." C'est le constat du lieutenant-colonel Aymeric Binninger, du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Eure, en mission à Mayotte depuis samedi 28 décembre. Avec deux autres pompiers de l'Eure et six pompiers du SDIS de Seine-Maritime, ils font partie d'un groupe de 65 sapeurs-pompiers arrivés en renfort, à la demande de la Sécurité civile, dans le 101e département français, ravagé par le cyclone Chido samedi 14 décembre.

"Tous les palmiers sont coupés"

Basés au lycée de Pamandzi, sur Petite Terre, les pompiers normands assurent des missions de soutien logistique et de soutien à la population. "Nous sommes présents sur les points de distribution de nourriture et d'eau, pour faire une première reconnaissance auprès de la population, mais aussi sur les maraudes dans les bangas, les quartiers précaires faits de baraquements en tôle", détaille Aymeric Binninger. Beaucoup d'enfants viennent à la rencontre des pompiers, qui en profitent pour faire un point sur leur état de santé.

"Les gens ont besoin d'eau, de nourriture et de médicaments, c'est certain. Mais les Mahorais ont une capacité de résilience impressionnante. Ils réparent leurs maisons en dur, reconstruisent leurs habitats, même précaires", souligne le lieutenant-colonel, frappé à son arrivée par les paysages dévastés.

Remettre en état les écoles : c'est la mission des pompiers cette semaine. - Sdis 27

"Quand on arrive, l'ensemble des palmiers, des arbres, ont été coupés, on ne voit que des troncs. Les maisons sont abîmées mais les routes sont rouvertes. En revanche, des tas de débris et de déchets végétaux s'entassent sur le bord des routes", décrit-il.

Après la phase de secours, les pompiers entrent dans une phase d'assistance qui consiste notamment à préparer la réouverture des écoles, prévue à partir du lundi 13 janvier. "Démonter un faux plafond qui a pris l'eau, ranger une salle de classe abîmée ou pillée… Cela nous tient vraiment à cœur. Si on peut participer au retour des enfants dans les classes, ce sera un bel objectif atteint."