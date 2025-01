Calvados. Deux pompiers sont à Mayotte après le passage du cyclone Chido

Pascal Fosse raconte son expérience sur place.

"Nos journées sont longues", pose d'emblée Pascal Fosse. Chaque matin, entre 7h et 8h, il quitte son logement, dans un lycée, "un lieu assez précaire", où lui et ses collègues dorment sur des lits de camp, pour apporter son aide à la population. En guise de repas, il se contente de rations de combat, et n'a accès à l'eau courante que quelques heures, lors de certains jours. "Nos missions sont variées, ça peut être du soin ou de l'aide bâtimentaire." Au moment du coup de fil, Pascal Fosse avait passé la veille à bâcher une habitation. "Les journées sont longues, et se terminent à la tombée de la nuit."

Une fatigue bien présente

Aucun jour de repos pour les pompiers, qui travaillent tous les jours depuis leur arrivée. "Le 1er janvier, le week-end, c'est comme un autre jour de la semaine pour nous." Et puis il y a la météo, pas très ressemblante à celle du Calvados que les volontaires ont quitté. "Il fait à chaque fois plus de 30 degrés, ce qui augmente aussi la fatigue. L'acclimatation était un peu compliquée, et le moindre effort devient plus difficile."