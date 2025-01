Musique. "Stade Océan", "Calvados" et un clip tourné à Etretat : Pete Doherty chante son amour pour la Normandie

Etretat, c'est bien plus que des falaises spectaculaires et des plages de galets. C'est aussi la muse de Pete Doherty, qui nous offre un clip tourné entièrement dans cette ville normande. Oui, le chanteur a décidé de déclarer sa flamme à sa ville d'adoption avec Felt Better Alive, son premier single en solo depuis neuf ans.

Un album aux saveurs normandes

Ce n'est pas juste un clip, c'est un teaser pour son nouvel album éponyme, entièrement inspiré par la Normandie. Pete Doherty, qui vit ici depuis plusieurs années, a glissé des clins d'œil bien locaux dans ses titres. Parmi eux :

Calvados, une chanson qui, on l'espère, rend hommage au nectar local.

Stade Océan, un clin d'œil à son amour pour le HAC, qu'il soutient fièrement en maillot havrais.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Havre Athletic Club ⚽️ (@hac_foot)

Prêtre de la Mer, un titre aussi mystérieux que poétique.

Etretat, star du clip et du cœur de Pete

Ce clip n'est pas qu'une balade visuelle, c'est une vraie déclaration d'amour. Peter Doherty montre qu'il a troqué la frénésie de Londres pour la sérénité normande, et franchement, ça lui va bien.