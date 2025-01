Télévision. La duchesse de Sussex Meghan Markle lance son émission sur Netflix : découvrez de quoi il s'agit et quand la regarder !

Après avoir quitté la monarchie britannique et secoué les tabloïds avec Harry & Meghan, la duchesse de Sussex revient sur Netflix, mais cette fois, c'est pour parler… houmous et déco florale. Sa nouvelle émission, With Love, Meghan, débarque le 15 janvier sur Netflix et promet une plongée dans son univers lifestyle.

Dans la bande-annonce, Meghan Markle jongle entre la récolte de miel dans une ruche, la préparation d'un gâteau aux framboises et des discussions cosy avec ses amis VIP. En gros, c'est un mélange de conseils pratiques, de moments intimes et de vibes californiennes, le tout saupoudré d'un soupçon de glamour royal.

Un retour remarqué sur Instagram

Avant même la sortie de l'émission, Meghan Markle a fait un come-back tonitruant sur Instagram. Le 1er janvier, elle a posté une vidéo où elle court pieds nus sur une plage (parce que, pourquoi pas ?) et écrit "2025" dans le sable. Résultat : près de 9 millions de vues et un compte suivi par plus de 1,4 million de personnes en quelques jours.

C'est sur cette plateforme qu'elle a annoncé la série, écrivant : "J'étais tellement impatiente de partager ça avec vous ! J'espère que vous aimerez la série autant que j'ai aimé la créer." Une déclaration qui a immédiatement enflammé ses fans… et ses détracteurs.

Une inspiration… ou un plagiat ?

With Love, Meghan se veut une émission "inspirante" qui réinvente le genre lifestyle, selon Netflix. Mais certains internautes n'y voient qu'un recyclage d'idées déjà vues. Sur TikTok et X (ex-Twitter), les critiques fusent : hypocrisie, plagiat, manque d'originalité… Même la presse britannique s'en mêle, avec des titres comme : "Alors, où as-tu pioché tes idées, Meghan ?"

Les plus vifs accusent la duchesse de s'être inspirée de l'émission d'Emma Thynn, marquise de Bath, qui partage également des astuces lifestyle. D'autres pointent du doigt une bruschetta en forme de coccinelle, vue dans la bande-annonce, qu'ils jurent avoir déjà croisée ailleurs en ligne.

Une duchesse au naturel

Malgré les critiques, Meghan Markle semble déterminée à montrer une facette plus légère et accessible. Selon ses propres mots, elle privilégie "l'espièglerie à la perfection". Et si certains se moquent de son approche, d'autres applaudissent son initiative de rendre la cuisine et la déco plus fun et moins intimidantes.

Alors, qu'est-ce que ça vaut vraiment ? Réponse à partir du 15 janvier sur Netflix.