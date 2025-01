Normandie. Plusieurs commerces en mode Veganuary : c'est quoi ce défi ?

Après le Dry January, qui consiste à se priver d'alcool pendant tout le mois de janvier, voilà le Veganuary, contraction de "vegan" et "january" ("janvier" en anglais). Egalement importé du Royaume-Uni, ce défi a pour but de ne consommer aucun produit d'origine animale pendant un mois : viande, poisson, œuf, lait, miel…

Des rayons mieux fournis

A grand renfort de communication, l'opération est relayée en France par certaines enseignes de grande distribution mais aussi par l'association de défense des animaux, L214. En Normandie, ses militants seront dans les rues de Cherbourg, Caen, Le Havre et Rouen samedi 11 janvier, pour faire déguster des produits végétaux. Objectif : faire découvrir aux passants des commerces et restaurants locaux qui proposent des produits vegan.

"Le vegan est une tendance de fond, estime Baptiste Blondet, gérant de La Vie Claire au Havre, l'un des magasins mis en lumière par L214. La clientèle vegan se dirige naturellement vers ces produits, mais on voit aussi de plus en plus de personnes qui souhaitent simplement mettre davantage de végétal dans leur assiette", poursuit le commerçant, qui y voit aussi un bienfait pour la santé. Au-delà des substituts carnés à base de tofu, tempé ou autre seitan, c'est un régime qui oblige à se mettre aux fourneaux, "notamment pour travailler les produits naturellement vegan comme les légumes, céréales ou légumineuses".

A Rouen, du vegan à la cantine

Chez Calice et Mandibule, au Havre, Oumou Sy proposera samedi, à l'occasion du veganuary, un menu entièrement vegan. Le restaurant propose régulièrement des déclinaisons vegan de ses plats. "Il y a une demande, et je crois que c'est mon rôle en tant que restauratrice de faire plaisir aux personnes qui ont cette idéologie, mais aussi à celles qui peuvent avoir des problèmes de santé, comme une intolérance au lactose ou au gluten, cela fait partie du métier." Si elle reconnaît devoir parfois se creuser la tête pour trouver LA bonne recette sans beurre ou sans œuf, Oumou Sy assure qu'il est possible de "trouver le bon équilibre entre santé et gourmandise".

A Rouen, c'est la municipalité qui suit le mouvement, une action "dans la continuité" de son plan consacré au bien-être animal, indique la Ville, qui voit en "la végétalisation de l'alimentation" l'une des "clefs" pour diminuer son "impact, notamment carbone". Elle proposera, jeudi 16 janvier, un plat vegan dans les cantines scolaires.