Rouen. Ni viande, ni œufs : pour moi, pas de Dry January mais un mois végétalien 

Inspiré du "Dry January", le mois de janvier sans alcool, lui aussi né outre-Manche, le "Veganuary" est son équivalent sans viande. Un mois d'abstinence carnivore au nom du bien-être animal, c'est le défi proposé pendant tout le mois de janvier. Omnivore endurci, j'ai décidé moi aussi de me lancer le défi du régime végétalien. Pas de viande donc et pas non plus de produits issus de la production animale : beurre, fromage, œufs etc. Cela tombe bien, la campagne Veganuary, relayée par la Ville de Rouen et l'association de défense des animaux L214, propose une série de recettes simples à refaire à la maison avec quelques recettes de célébrités. Qu'à cela ne tienne. Je commence par un de mes plats préférés, le chili con carne… sans viande.

Des recettes simples mais un défi complexe

Avec le renfort de quelques carottes et de haricots noirs en plus des rouges, le plat est plus riche qu'il n'y paraît même si, poussé par la faim, je dois me resservir quelques cuillères, ce que je n'aurais peut-être pas fait avec de la viande. Je poursuis le régime avec une recette soufflée par l'artiste rouennais Petit Biscuit, végétalien : le curry d'épinard et de pommes de terre, avant de partir sur une tarte épinards champignons avec mes restes. Pas vraiment porté sur la cuisine, je me contente des trois recettes que j'agrémente avec quelques salades ici et là pour finir la semaine. Sur le papier, le régime végan semble simple mais en pratique le défi peut s'avérer complexe. Il faut être attentif à tout ce que l'on achète et ce que l'on consomme et certains plaisirs du quotidien doivent disparaître.

Mais il faut aborder le défi plutôt comme une transition selon Florian Thiébault, référent L214 à Rouen. "Avec le Veganuary on ne demande pas à ce que les gens deviennent subitement végans, explique le Rouennais. Réduire la part d'aliments d'origine animale, c'est déjà bien." Et pour celles et ceux qui auraient peur d'avoir des carences en protéines, "il y a les légumineuses, pois chiches, lentilles, haricots rouges etc. Pour le calcium, il y a les laits végétaux et puis en pâtisserie on peut remplacer les œufs par de la banane écrasée par exemple".

En plus "d'épargner" les animaux et de faire un geste pour la planète (l'élevage en France représentant la deuxième source de gaz à effet de serre), c'est aussi un régime qui, selon le bénévole, "diminue le risque de maladie cardiovasculaire, de diabète de type 2 et de cancer colorectal".