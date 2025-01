Seine-Maritime. Des inondations dans le Pays de Bray

Jeudi 9 janvier, une partie de la Seine-Maritime (essentiellement dans le Pays de Bray) a été perturbée par la neige et les crues. Les pompiers ont comptabilisé dans la matinée 116 interventions en lien avec l'événement météo. Quinze blessés légers sont à déplorer en raison d'accidents de la route, six relogements à la suite d'inondations et 56 personnes ont été évacués à Gournay-en-Bray (36 personnes d'une résidence pour personnes âgées et 21 personnes d'un IME).

L'Epte continue à monter

Le département de Seine-Maritime est placé en vigilance orange pour crues sur le tronçon de l'Epte, jeudi et vendredi. Le département est également en vigilance jaune pluie inondation. L'Epte continuant de monter, le secteur de Gournay-en-Bray risque d'être encore de nouveau impacté. La RB31 et la rue Boucault ont dû être coupées à la circulation.

