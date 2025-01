Seine-Maritime. Après la neige, le département est placé en vigilance orange pour risque de crues et inondations

Météo France avait classé le département de Seine-Maritime en alerte orange pour risque de neige et de verglas mercredi 8 janvier entre 14h et 18h. Les précipitations neigeuses se sont maintenues en soirée sur le nord et l'est du département. Sur ces secteurs, il est encore tombé de 2 à 5cm de neige. Les sapeurs-pompiers ont réalisé treize interventions en lien avec le phénomène météorologique, comptabilisant treize blessés légers.

Des routes inondées

La neige a été remplacée par de la pluie, tombant sur des sols déjà gorgés d'eau. Dans ces conditions, Météo France place le département en vigilance orange pour risque de crues, pluie et inondation, jeudi 9 et vendredi 10 janvier, notamment sur le tronçon de l'Epte. La prudence est particulièrement de mise pour les automobilistes. De nombreuses routes sont en partie inondées sur le département. Il faut rester vigilant et adapter sa vitesse.

Les départements du Calvados et de l'Eure sont aussi en vigilance orange pour risque de crues.