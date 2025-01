Calvados. Vigilance orange crues : l'Orne pourrait déborder

L'accumulation des précipitations fait augmenter le niveau des cours d'eau dans le Calvados. Conséquence, Météo France a placé l'Orne moyenne et aval en vigilance orange crues.

Un pic de crue attendu jeudi 9 janvier

Ce mercredi 8 janvier, l'eau atteint plus de 2,85m à Thury-Harcourt et 1,70m à Louvigny, mais les prévisions annoncent un pic de crue jeudi 9 janvier avec des hauteurs entre 3,55m et 4,08m sur la station de Thury-Harcourt.

Pour l'heure, pas de gros débordements à signaler selon la préfecture, mais des dispositions supplémentaires devraient être prises. Par exemple, à Louvigny, le dispositif d'aquabarrières installé le week-end dernier devrait être étendu.