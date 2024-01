Seine-Maritime. Alerte neige et verglas : toujours pas de ramassage scolaire jeudi

Le département de la Seine-Maritime demeure en vigilance orange neige verglas pour les journées du mercredi 17 et du jeudi 18 janvier. Le département est également passé en vigilance jaune pluie inondation depuis 10 heures, ce mercredi.

La Seine-Maritime a connu des pluies verglaçantes dans la nuit du mardi 16 au mercredi 17 janvier. Cet épisode météorologique a provoqué sept accidents sur les routes du département avec des blessés légers et dix personnes ont chuté et se sont blessées sur des trottoirs.

Toujours pas de ramassage scolaire jeudi

Mercredi 17 janvier dans l'après-midi un épisode neigeux, sur terrain gelé, est annoncé par Météo France pouvant atteindre localement plusieurs centimètres. Face à cette situation, la préfecture de Seine-Maritime a décidé de poursuivre l'interdiction de la circulation des poids lourds de plus de 7,5 tonnes jusqu'à nouvel ordre. La circulation de l'ensemble des transports de ramassage scolaire et les transports collectifs interurbains (entre agglomérations) demeurent interdits ce mercredi 17 et le seront également jeudi 18 janvier. Les établissements scolaires resteront ouverts pour accueillir les élèves.