Seine-Maritime. Des communes privées d'eau potable après les fortes pluies

Les fortes pluies et chutes de neige de ces derniers jours ont eu des conséquences sur la qualité de l'eau du robinet.

Elle ne doit plus être bue dans la région du Mont-Cauvaire en Seine-Maritime, au nord de Rouen, à cause d'une augmentation de sa turbidité. Cela concerne environ 2 200 habitants. Les communes de Mont-Cauvaire, les Authieux-Ratiéville et Claville-Motteville sont complètement touchées.

Celles de Clères et de Fontaine-le-Bourg ne le sont que partiellement.

L'Agence régionale de santé de Normandie invite donc à ne pas consommer l'eau pour les usages alimentaires et le brossage des dents. Elle reste en revanche utilisable pour les autres usages, comme la douche, la vaisselle ou le lavage du linge…

Des distributions d'eau ont été organisées dès mercredi 8 janvier en fin de journée.