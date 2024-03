Seine-Maritime. Les restrictions sur l'eau levées dans cinq communes du nord de Rouen

La situation est désormais revenue à la normale sur les cinq communes qui étaient concernées par des restrictions sur l'usage de l'eau, depuis le 26 février : Mont-Cauvaire, les-Authieux-Ratiéville, Claville-Motteville, Clères et Fontaine-le-Bourg. "Les résultats des analyses effectuées par l'ARS Normandie et par les équipes de Veolia Eau du territoire Eure Pays de Bray dans le cadre de son autocontrôle confirment que l'eau peut à nouveau être utilisée sans aucune restriction", indique Veolia dans un communiqué, lundi 4 mars.

11 500 bouteilles distribuées

C'est un classique quand les précipitations sont trop importantes. La turbidité, c'est-à-dire l'aspect trouble de l'eau du robinet, peut augmenter par endroits et entraîner des restrictions de son usage. Elle a concerné 2 200 habitants qui ont été invités à ne pas consommer cette eau du robinet ou à l'utiliser pour se brosser les dents. Plus de 11 500 bouteilles d'eau ont été distribuées entre le 26 février et le 4 mars pour faire face à la situation.