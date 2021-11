Rouen. L'eau, de la source au robinet, sur la métropole rouennaise

70 000 m3 d'eau sont consommés chaque jour sur la métropole rouennaise. "Contrairement à ce que les gens pensent, l'eau potable ne vient pas de la Seine, explique Willy Boiné, le responsable de la production de l'eau sur la métropole. L'eau vient de nappes phréatiques à une quinzaine de mètres en profondeur." L'agglomération compte quatre grosses usines de traitement d'eau potable à Rouen, Darnétal, Moulineaux et Saint-Étienne-du-Rouvray.

L'eau y est pompée, traitée, désinfectée puis envoyée dans des châteaux d'eau avant d'arriver au robinet des usagers. "Nous avons une eau de bonne qualité en Seine-Maritime, poursuit Willy Boiné. C'est une chance qu'il faut préserver, nos actions ont une influence sur les nappes phréatiques. En Bretagne, les traitements de l'eau sont différents car il faut éliminer les nitrates." Pour que l'eau traitée garde la même qualité jusqu'au robinet, une petite partie du chlore reste dans le réseau.

Sécuriser l'approvisionnement

Pour préserver la ressource, de nombreux travaux sont réalisés par la Métropole. "Depuis une décennie, on a un taux important de renouvellement des canalisations du réseau ce qui implique moins de pertes, moins de fuites, indique Éric Herbet, le directeur de l'eau à la Métropole. On alimente aujourd'hui plus d'abonnés avec le même volume d'eau produit." Chaque année, ces investissements représentent environ 22 millions d'euros.

Des travaux qui permettent d'avoir un réseau plus étanche, plus économique et plus écologique. Mais pour faire face à l'urbanisation du plateau est de l'agglomération et à la demande croissante qu'elle engendre, la Métropole a lancé un grand chantier. Une canalisation d'eau potable de 45 cm de diamètre et longue d'un kilomètre a été tirée sous la Seine et sous la falaise pour relier l'usine de production d'eau à Saint-Étienne-du-Rouvray et le réservoir des Vaubeuges à Franqueville-Saint-Pierre. "La consommation sur ce secteur est de 6 000 m3 d'eau chaque jour, on estime qu'elle sera de 10 000 m3 en 2030", précise Éric Herbet. La commune de Franqueville-Saint-Pierre est passée de 3 550 habitants au début des années 80 à 6 350 aujourd'hui. "Cela permet de sécuriser la ressource en eau, le réseau sera doublé en cas de défaillance au niveau du château d'eau du Val-aux-Daims", se félicite le maire, Philippe Leroy. Un investissement de 5 millions d'euros qui sera pleinement opérationnel en 2018.

3,24 € le m3

Côté prix, pas de gros changements à prévoir sur la facture. "Le prix de l'eau augmente de manière raisonnable de 2,5 % par an et il n'y aura pas d'augmentation significative", affirme le directeur de l'eau à la Métropole. En 2017, le mètre cube d'eau coûte 3,24 €, la facture annuelle pour une famille de quatre personnes avoisine les 390 €. À titre de comparaison, le prix du mètre cube d'eau à Caen est de 3,5 €.

A LIRE AUSSI.

La Métropole de Rouen investit sur l'or bleu

Au Zimbabwe écrasé par la sécheresse, le juteux commerce des "marchands d'eau"

Au Maroc, "l'eau solaire" pour faire aider les paysans

Empoisonné, le plus vaste lac du Pakistan se meurt