Ce vendredi Murray Head chante dans l'Orne

Murray Head débute sa carrière musicale dans les années 60, puis au cinéma dans les années 70, le britannique parle très bien français, grâce à quelques virées en Normandie dans sa jeunesse. En parallèle de sa carrière musicale il est aussi comédien et apparaît dans des films d'Edouard Molinaro (La Mandarine, Beaumarchais l'insolent...) et de Richard Berry (Moi César, 10 ans ½, 1m39 ).



Murray Head vient de fêter ses 40 ans de chansons depuis la parution de son premier album.

Retrouvez-le avec 3 musiciens au casino de Bagnoles de l'Orne pour chanter avec lui ses plus grand succès comme One Night In Bangkok ou encore Say It Ain't So, Joe.