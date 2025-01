Calvados. A 17 ans, il s'est lancé le défi de se baigner en mer tous les jours durant un an : "Il faut débrancher son cerveau"

Se baigner dans la mer chaque jour durant un an. C'est le défi un peu fou que s'est lancé en octobre dernier un lycéen de Langrune-sur-Mer, sur la côte de Nacre. Clément Riou du Cosquer, 17 ans, se baigne tous les soirs en rentrant du lycée, depuis plus de 70 jours déjà. "Je me suis lancé ce défi sans vraiment avoir de but…" Qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, Clément Riou du Cosquer suit le même rituel : maillot de bain, bref échauffement, et course jusqu'à l'eau, le tout sans jamais hésiter. "Au début, c'est un peu difficile, mais là c'est devenu une habitude, je ne me pose même plus la question."

En ce moment, l'eau est à 6°C, et la température extérieure est de 4°C. Pas de quoi faire reculer Clément Riou du Cosquer. Son secret pour se motiver ? "Si on réfléchit, on n'y va pas… il faut débrancher son cerveau, foncer dans l'eau et nager pour se réchauffer." Il poste chacune de ses baignades sur son compte TikTok 1bainparjour : "C'est aussi une de mes motivations, une fois qu'on me filme je ne peux plus reculer, mais les gens me soutiennent et c'est sympa !"