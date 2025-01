[Vidéo] Calvados. Il se baigne tous les jours de l'année : on a suivi Clément pour un plongeon dans une mer à 6°C

Se baigner tous les jours dans une eau ne dépassant pas 6°C en ce moment. Clément Riou du Cosquer, 17 ans et habitant à Langrune-sur-Mer, a décidé de se baigner chaque jour durant un an depuis octobre. Dès qu'il sort des cours, il enfile son maillot et fonce à l'eau. "Au début, c'est un peu difficile, mais là c'est devenu une habitude, je ne me pose même plus la question", explique-t-il. Au 68e jour de ce défi, nous l'avons suivi pour un petit plongeon. Toutes ses baignades sont postées sur son compte TikTok 1bainparjour : "C'est aussi une de mes motivations."

Témoignage de Clément Impossible de lire le son.