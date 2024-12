Normandie. Les bains du Nouvel An en péril à cause de la météo

Les plus téméraires l'ont déjà fait à Noël, d'autres vont s'y risquer mercredi 1er janvier, et les plus prudents resteront au chaud. Les bains du Nouvel An ont la cote sur la côte normande. Cependant, à cause de la météo, plusieurs organisateurs ont préféré annuler.

"Malheureusement, compte tenu des conditions météorologiques annoncées, nous sommes désolés d'annuler le bain du 1er janvier, en concertation avec la station SNSM Hauteville-sur-Mer. Tout le monde reste au chaud !" explique sur les réseaux sociaux l'association de longe-côte d'Hauteville-sur-Mer. Le constat est le même du côté de la Ville de Dieppe. "En raison d'un fort coup de vent, les baignades du Nouvel An ne seront, malheureusement, pas autorisées sur les plages de Dieppe et Puys ce mercredi 1er janvier. La décision a été prise par la Ville, en concertation avec la SNSM, les sapeurs-pompiers de Dieppe et le club des Pingouins, organisateur de l'événement chaque année." Les secours et les forces de l'ordre seront tout de même sur place pour faire respecter l'interdiction et en prévention.

Le bain du Nouvel An de Deauville est maintenu.