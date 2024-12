Cotentin. Cette Cherbourgeoise a décoré le château de la Star Academy

Agée de 30 ans, la Cherbourgeoise Candice Leblond est décoratrice événementielle, avec une spécialité : les ballons de baudruche. Cette année, elle a participé à la décoration du château des Vives-Eaux pour la 12e édition de la Star Academy.

Comment en êtes-vous arrivée à décorer le château de la Star Academy ?

"La Star Academy, c'est ma génération, je regarde l'émission depuis que je suis petite. Quand j'ai lancé mon entreprise de décoratrice événementielle, mon œil a forcément été attiré par les décors du plateau, et je me suis dit qu'on pourrait faire quelque chose de beaucoup plus joli et plus professionnel, qu'il y avait du potentiel. Alors j'ai envoyé un mail à la production de la Star Academy avec des photos de mon travail et le projet que je leur proposais. Quelques jours plus tard ils sont revenus vers moi, ça s'est fait très rapidement."

Pourriez-vous nous expliquer votre travail sur place ?

"Il faut savoir que j'avais eu plusieurs rendez-vous en amont avec la décoratrice de l'émission. Dans le château, mon rôle c'était de recouvrir la rampe de l'escalier de ballons. Elle est longue de 12m environ et on m'avait demandé un décor de Noël assez traditionnel, donc du doré, du rouge et du vert. Ça nous a pris une demi-journée environ. Avec ma sœur et ma cousine, 'mes deux petits lutins' comme je les appelle, on est arrivées vers 11h au château. On y a gonflé puis assemblé 300 ballons avant de les installer sur la rampe. Un travail fait en chaussettes pour ne pas salir les tapis de l'escalier. Le travail était fini à 17h puis on a filé pour assister au prime de la Star Academy dans les coulisses."

Aujourd'hui, vous êtes fière de cette prestation ?

"C'est moi qui ai décoré la rampe alors forcément je vois plein de petits défauts un peu partout, je suis trop perfectionniste pour être vraiment fière de mon travail. En parallèle on reçoit aussi énormément de messages de nos proches qui nous félicitent de cette décoration. Dans tous les cas c'était une expérience incroyable de voir et de travailler dans les coulisses de l'émission. La production m'a déjà parlé de l'année prochaine !"