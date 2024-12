Transport. Il y a 30 ans, le métro rouennais sortait de terre : "Je l'ai vu se construire"

Il y a 30 ans jour pour jour était mis en service le "métro" de Rouen, soit le 17 décembre 1994. Entièrement bleues et plus petites, les premières rames avaient été inaugurées la veille sur la place Bernard-Tissot devant la gare de Rouen sous le nom de "Métrobus". Le chantier, relativement complexe, était lancé en juin 1991 avec les premiers travaux de voirie sur la rive gauche, avant le déploiement du chantier sur la rive droite avec le percement du tunnel en juillet 1993. Il a fallu creuser sur près de 850m pour édifier le tunnel qui relie encore aujourd'hui la station Théâtre des Arts et Gare-rue verte.

"Ça avait engendré pas mal de problèmes de circulation"

A l'époque les politiques avaient fait le choix des lignes souterraines sur la rive droite pour préserver le centre-ville historique et limiter l'impact visuel du tramway. Malgré la complexité du chantier, le percement de la section souterraine s'est achevé au bout de six mois, en avance sur le calendrier prévisionnel. Il aura fallu attendre 1997 pour que le métro puisse bénéficier d'une extension jusqu'à Technopôle à Saint-Etienne-du-Rouvray, en traversant Sotteville-lès-Rouen. Le coût total du projet est alors estimé à environ 350 millions d'euros (chiffre Normandie attractivité).

Aujourd'hui, le métro de Rouen est emprunté par environ 30 000 personnes quotidiennement. - Réseau Astuce - Eric Bienvenu

"Je l'ai vu se construire, déclare fièrement Sophie Sagnier habitante de l'agglomération, je me rappelle que ça avait engendré pas mal de problèmes de circulation mais on était content d'avoir un métro." "Moi je ne le prends que depuis ma retraite", déclare de son côté Dominique Hurel qui a pourtant vu l'arrivée du tramway il y a 30 ans à Rouen. Habitant de Quincampoix, il reconnaît aujourd'hui que "c'est pratique" et économique. "Ça coûte moins cher que le parking et ça va presque aussi vite qu'en voiture ou avec le bus". Arrivée à Rouen en 2017, Gracia Delmache n'a pas connu l'arrivée du métro à Rouen mais cela ne l'empêche pas de l'utiliser pour presque tous ses déplacements : "Pour le travail, pour les courses, quand j'étais dans mes études également… Je n'ai pas le permis mais lorsque je suis en voiture avec mes proches je trouve qu'on va moins vite qu'en métro."

Après 30 ans d'existence, le métro semble s'être imposé dans le quotidien des Rouennais. Avec ses près de 16km de long, 31 stations dont cinq souterraines, il transporte environ 30 000 passagers par jour selon les chiffres de l'OMMeR, l'Observatoire des mobilités de la Métropole Rouen Normandie (2022). A l'exception de l'année 2020, marquée par le confinement, la fréquentation du métro est en constante augmentation depuis sa mise en service. Aujourd'hui un projet d'extension est à l'étude vers l'emplacement de la nouvelle gare rive gauche.