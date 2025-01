Gruchet-le-Valasse. Des grands classiques à redécouvrir aux concerts du Nouvel An : "C'est un programme familial"

C'est une tradition qui nous vient de Vienne depuis 1939. Les concerts du Nouvel an deviennent une habitude sur la région du Havre. L'orchestre symphonique La Camerata ne déroge pas à la règle et se produira à l'abbaye de Gruchet-le-Valasse (le 11 janvier à 20h30 et le 12 janvier à 16h - gratuit) ainsi qu'au Théâtre de l'hôtel de ville (THV) du Havre (dimanche 26 janvier à 11h et 15h - de 10 à 15€). Voir une formation d'une soixantaine de musiciens est toujours un événement. "Les occasions sont rares de voir un orchestre symphonique en live, commente Patrick Bacot, le directeur artistique de La Camerata. C'est un programme familial et grand public. On joue des grands classiques que tout le monde connaît. Si on ne connaît pas l'auteur, on reconnaît l'air. C'est une porte d'entrée vers la musique classique." La Camerata réunit des musiciens enseignants des conservatoires Arthur Honegger et de Caux Seine Agglo, mais aussi des élèves en voie de professionnalisation. Elle propose habituellement des programmes allant du baroque à la création contemporaine.