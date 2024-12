Formule 1. Le pilote normand Pierre Gasly signe avec Alpine une belle 5e place au Qatar

Alpine va mieux. Et l'écurie franco-britannique peut à nouveau se battre aux avant-postes. En tout cas, avec la monoplace de Pierre Gasly, qui conserve son baquet la saison prochaine. Le pilote de Bois-Guillaume a signé une belle 5e place sur le Grand prix du Qatar, dimanche 1er décembre. Un résultat qui permet à Alpine de repasser devant Haas à la sixième place du championnat des constructeurs. "C'était une course vraiment agréable, la voiture offrait d'excellentes sensations", a réagi le pilote normand. Son coéquipier Esteban Ocon, qui ne bénéficie pas de toutes les évolutions sur sa voiture, s'élançait du fond de la grille et a été contraint à l'abandon après un accrochage. Devant, c'est Max Verstappen (Red Bull) qui s'impose.