Seine-Maritime. Le syndicat des Jeunes Agriculteurs échange les panneaux d'entrée de ville de plusieurs communes

Dans le même esprit que leurs actions lancées à l'automne 2023 qui avaient consisté à retourner les panneaux d'entrée d'agglomération pour symboliser le fait que "nous marchions sur la tête", le syndicat des Jeunes Agriculteurs de Seine-Maritime a renouvelé l'opération cette semaine dans la continuité de leur combat contre le Mercosur et les contraintes administratives.

"Un an après, rien n'a réellement changé", déplore le syndicat dans un communiqué. Ses membres ont donc répété leurs actions militantes mais cette fois-ci en échangeant les panneaux d'entrées de plusieurs communes du département. Celui de Saint Victor l'Abbaye se retrouve ainsi à Fauville-en-Caux, Lillebonne à Fécamp ou encore Penly à Paluel et celui d'Yvetot à Gournay-en-Bray pour dire que "le gouvernement continue de balader les agriculteurs avec des effets d'annonces". "Nous ne lâcherons rien avant d'avoir obtenu des mesures concrètes pour l'avenir de nos agriculteurs et une souveraineté alimentaire forte", indique le syndicat.

