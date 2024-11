Jeu. Gagnez 2 places pour le concert de Oldelaf à la salle Le Normandy de Saint-Lô

Oldelaf en concert : une soirée placée sous le signe de l’amour et de l’humour !

Samedi 7 décembre 2024 à 20h30, ne manquez pas le retour sur scène d’Oldelaf, l’artiste aussi drôle que talentueux, qui promet une soirée mémorable à l’occasion de son nouveau spectacle, « Saint-Valentin ».

Oldelaf : une carrière marquée par la simplicité et le succès

Avec plus de 9 albums et des milliers de concerts à travers la France, Oldelaf n’a plus à prouver son talent. Il a foulé les scènes les plus prestigieuses, des salles parisiennes mythiques comme l’Olympia ou le Zénith, jusqu’aux coins les plus reculés de l’Hexagone.

2024 sera l’année de son grand retour avec un album inédit, « Saint-Valentin », entièrement dédié à l’Amour. Et parce qu’Oldelaf sait comme personne allier musique et humour, ce spectacle s’annonce riche en émotions, en rires et en surprises.

Une soirée unique, entre nouveautés et tubes incontournables

Après avoir célébré les 10 ans de ses titres cultes comme « Le monde est beau » et « La tristitude », Oldelaf revient avec des chansons inédites qui explorent l’Amour sous toutes ses facettes, toujours avec sa touche d’ironie et de tendresse.

Accompagné de ses fidèles musiciens, il fera danser, chanter et vibrer son public, tout en distillant son humour si particulier.

Rendez-vous le 7 décembre !

Ce spectacle est l’occasion idéale de partager un moment unique en famille ou entre amis. Préparez-vous à rire, à vous émouvoir et à chanter à pleins poumons lors de cette soirée exceptionnelle.

📅 Date : Samedi 7 décembre 2024

🕗 Heure : 20h30

🎶 Artiste : Oldelaf

📍 Lieu : Le Normandy à Saint-Lô

Un spectacle à ne manquer sous aucun prétexte !

Gagnez 2 places

Tentez votre chance pour assister au concert en remplissant le formulaire ci-dessous. Le tirage au sort aura lieu vendredi 29 novembre en fin d'après-midi.