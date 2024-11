Jeu. Gagnez 2 places pour assister au concert de Ko Ko Mo à la salle Le Normandy à Saint-Lô

KO KO MO et RAVAGE : une soirée rock enflammée à Saint-Lô

📅 Quand ? Mercredi 4 décembre 2024 à 20h30

📍 Où ? Salle Le Normandy, Saint-Lô

KO KO MO : un duo explosif

Le duo nantais KO KO MO (Warren à la guitare et au chant, Kevin "K20" à la batterie) revisite le classic rock avec une énergie débordante. Leur reprise rock de Last Night a DJ Saved My Life a marqué les esprits, tout comme leur nouvel album Need Some Mo’. Avec des riffs puissants et des rythmiques endiablées, ils insufflent une intensité rare, séduisant aussi bien les fans de rock des années 70 que les nouvelles générations.

Première partie : RAVAGE

Originaire du Cotentin, le quatuor RAVAGE explore les frontières du rock indé, de la pop et de la folk. Avec des textes en français et en anglais, et une énergie aussi douce que viscérale, le groupe propose un son audacieux, teinté d’émotions brutes.

Une soirée sous le signe de l’adrénaline musicale et de l’authenticité. 🎸 Ne manquez pas cet événement électrisant !

🎟 Gagnez deux places

Tentez votre chance avec Tendance Ouest pour remporter les 2 places. Il vous suffit de remplir le formulaire avec vos informations. Le tirage au sort le 28 novembre 2024.