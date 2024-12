Jeu. Gagnez 2 places pour voir ISAAC DELUSION à la salle Le Normandy de Saint-Lô

Isaac Delusion fait son grand retour pour une Christmas Party inoubliable

La magie de Noël prend une dimension pop-électro cette année ! Le samedi 21 décembre 2024 à 21h00, Isaac Delusion sera sur scène pour une Christmas Party exceptionnelle, accompagné de quelques invité.e.s surprises.

Un retour attendu après trois ans de silence

Après une absence de trois ans, le groupe français Isaac Delusion revient avec un quatrième album très attendu. Fondé en 2012 et issu d'une scène française influencée par la pop anglo-saxonne, le groupe s'est imposé comme un acteur incontournable de la décennie 2010. Face à une industrie où la longévité des projets se fait rare, Isaac Delusion s’inscrit comme une exception, prouvant qu'authenticité et créativité peuvent résister à l'épreuve du temps.

Le premier extrait de cet album, “Let Her Go”, sorti le 27 juin dernier, est une pépite pop pleine de sensibilité. Ce morceau explore les relations parent-enfant, entre amour inconditionnel et nécessité de lâcher prise.

Un projet collectif inédit

Pour la première fois, Isaac Delusion a ouvert son processus de création à des musiciens et producteurs externes. Parmi eux, LUCASV, architecte sonore de l'album de Disiz, qui a collaboré sur six titres de ce nouvel opus. Une démarche audacieuse qui promet de belles surprises.

Une décennie d'évolution musicale

Avec des albums tels que Isaac Delusion (2014), Rust & Gold (2017) et Uplifters (2020), le groupe a su évoluer sans jamais se répéter. Des titres phares comme “She Pretends”, “Midnight Sun” et “Isabella” témoignent de cette quête permanente d'innovation. Portée par la voix singulière de Loïc, leur musique mélange les codes intemporels de la pop avec une touche unique et intimiste.

Les inspirations derrière l’univers Isaac Delusion

Loïc, le chanteur et compositeur du groupe, puise son inspiration auprès d’artistes aussi variés que Phoenix, James Blake, ou encore Sufjan Stevens. Il s’agit davantage d’une sensibilité musicale partagée que d’une influence directe, mais elle donne naissance à un univers sonore à la fois familier et profondément personnel.

Un rendez-vous à ne pas manquer

La Christmas Party 2024 d’Isaac Delusion s’annonce comme un moment magique, où la pop-électro brillera de tous ses éclats. Que vous soyez fan de longue date ou curieux de découvrir leur univers, préparez-vous à une soirée mémorable sous le signe de la musique et de l’émotion.

📍 Rendez-vous le samedi 21 décembre 2024, à 21h00.

🎄 Isaac Delusion + invité.e.s

🌟 Une fête de Noël pas comme les autres !

Gagnez deux places avec Tendance Ouest

Tentez votre chance pour gagner 2 places. Remplissez le formulaire ci-dessous et le tirage au sort aura lieu le mercredi 11 décembre 2024.