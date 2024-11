Rouen. Missions, financement… Le Beauvau de la sécurité civile relancé

Le chantier avait été interrompu par la dissolution de l'Assemblée nationale. Nicolas Daragon, ministre délégué chargé de la Sécurité du quotidien est venu relancer à Rouen, lundi 25 novembre, le Beauvau de la sécurité civile, une concertation qui doit déboucher sur la réforme du modèle français. "Avec le changement climatique, donc le risque incendie, les inondations ou encore le vieillissement de la population, on a de vraies questions sur comment on utilise nos forces et comment on finance ces services de secours", a expliqué le ministre. Les interventions des services d'incendie et de secours ont par exemple augmenté de 17% en 10 ans. Les concertations doivent déboucher sur un rapport, puis un projet de loi à la fin du premier semestre 2025 pour "restructurer les modalités d'action et de financement".

Des ateliers sur la résilience des populations

A Rouen, les ateliers ont concerné principalement la résilience de la population face aux risques. "La Seine-Maritime est très exposée et il y a une diversité d'associations et de professionnels", a indiqué le ministre délégué lors de sa visite. "Je pense que la Seine-Maritime est un bel exemple de ce qui fonctionne avec la réserve départementale", indique de son côté André Gauthier, président du Service départemental d'incendie et de secours. Cette réserve permet une coordination renforcée des acteurs. Elle a notamment pris en charge les naufragés du train, victimes des récentes intempéries neigeuses.

La question centrale du financement de la sécurité civile va être évoquée lors des prochains ateliers. "Il faut une évolution car le nombre d'interventions est en évolution permanente. Selon quelles modalités ? Les assurances, les personnes, doivent-ils payer, est-ce une nouvelle fiscalité ? Nous en discuterons de manière ouverte", a insisté le ministre.