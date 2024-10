Sécurité. Le Beauvau de la Sécurité civile aura lieu en Normandie pour mieux protéger face aux urgences climatiques et sanitaires

Le Beauvau de la Sécurité civile est une rencontre importante, organisée pour réfléchir aux besoins de sécurité et de secours en France. Elle réunit des responsables, des pompiers et des professionnels du secours, pour discuter des améliorations à apporter à leur système d'intervention. Cette réunion avait été lancée en avril dernier mais s'était interrompue avec la dissolution de l'Assemblée nationale.

Pourquoi repenser le système de sécurité civile ?

Le ministre de la Sécurité du quotidien, Nicolas Daragon, a expliqué sur France 2 : "On doit tout remettre à plat, refonder ce système." Le système actuel doit être repensé pour plusieurs raisons, notamment :

Le réchauffement climatique : Avec le climat qui se réchauffe, les incendies deviennent plus fréquents et touchent de plus en plus de régions.

Les missions des pompiers : En raison de la difficulté à obtenir des soins médicaux dans certaines régions, les pompiers sont souvent appelés pour des missions d'ambulance.

Un financement à revoir

Aujourd'hui, les services de secours sont financés principalement par les départements et les communes (villes et villages). Par exemple, les Conseils départementaux (organismes de gestion des départements) financent environ 50% des Sdis (Services départementaux d'incendie et de secours), d'après l'Association des départements de France. Le gouvernement souhaite explorer de nouvelles sources de financement pour soulager ces collectivités.

Réunir tous les acteurs de la Sécurité civile

Cette rencontre rassemblera toutes les personnes impliquées dans les secours, dont :

Les sapeurs-pompiers : professionnels du feu et des premiers secours.

Les militaires : parfois mobilisés pour aider en cas de crise importante.

Les bénévoles : souvent présents pour renforcer les équipes en cas de besoin.

Et les polices municipales ?

En parallèle, un "Beauvau des polices municipales" est également prévu pour réfléchir à de nouvelles missions pour les policiers municipaux, notamment dans les villes qui disposent de leur propre police. Nicolas Daragon a proposé que les policiers municipaux puissent "ouvrir un coffre (de voiture), contrôler une identité, utiliser un drone ou accéder à un hall d'immeuble la nuit". Ces propositions visent à donner plus de responsabilités aux polices municipales, si les maires des villes concernées le souhaitent.

Qu'attendre de ce Beauvau ?

L'objectif est d'aboutir à un modèle de sécurité mieux adapté aux nouveaux défis, plus résistant face aux crises climatiques et sanitaires. Il s'agit aussi de renforcer la coopération entre les différents acteurs pour que la France puisse répondre plus efficacement aux urgences.