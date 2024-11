Caen. Le plus grand pôle de santé normand est sorti de terre

C'est un projet qui aura mis une douzaine d'années à se concrétiser. Depuis le mois d'octobre, un pôle de santé réunissant 44 praticiens est ouvert dans le quartier de la Haie Vigné à Caen, à l'angle du boulevard André Detolle et de la rue de Bayeux. S'il regroupe des professionnels de santé qui, pour beaucoup, officiaient déjà dans la ville, le pôle de santé permet "de tout polariser. C'est dans l'air du temps, pour ne plus avoir un praticien à droite et l'autre à gauche, justifie François Vallée, ostéopathe. Certains de mes patients me disent qu'ils sont ravis de retrouver leur dermatologue ou gynécologue à la porte d'à côté."

Travailler conjointement

Mais ce pôle de santé est aussi un plus pour les praticiens eux-mêmes. "Nous sommes indépendants, nous gardons notre liberté, mais en restant dans une structure, avec des collègues que nous pouvons consulter, qui ont parfois le même patient que nous", souligne Nathalie Leon, rhumatologue. "C'est sympa de se croiser, on devient amis", poursuit François Vallée, qui par son rôle de président de l'association du pôle de santé de la Haie Vigné s'est découvert de nouvelles activités : "Je deviens parfois électricien, ou poseur d'alarme !"

Le pôle de santé de la Haie-Vigné est composé de deux bâtiments.

Toutes les professions sont représentées

La particularité de ce pôle de santé, c'est sa grande diversité. Alors qu'une pharmacie doit ouvrir au rez-de-chaussée en décembre, "toutes les professions auxiliaires médicales et paramédicales sont représentées". Seules deux manquent à l'appel : un urologue et un ORL. Un panel important, qui en fait probablement le plus grand pôle de santé de Normandie. "Jusqu'à preuve du contraire, on pense même être le plus grand de France", se questionne, non sans fierté, François Vallée.