"Mon papa était artisan. J'ai toujours voulu un jour avoir ma propre activité et être mon propre chef", explique Charlotte Leclerc, aujourd'hui gérante du salon de coiffure Ikon à Mont-Saint-Aignan. Un rêve devenu réalité depuis le 26 septembre 2020, après des années d'expérience dans le monde de la coiffure. "Je voulais être assez armée dans la gestion d'un salon, la comptabilité, la gestion des stocks… Je voulais avoir acquis toutes les notions", explique aujourd'hui la professionnelle.

Une chose est sûre, elle ne reviendrait pas aujourd'hui en arrière : "Je ne voulais pas subir le monde du salariat." Elle l'avoue malgré tout, elle qui gère seule son activité, cela demande de l'investissement, beaucoup de travail et ce n'est pas fait pour tout le monde.

"Le plus dur, c'est de prendre la décision de quitter son emploi"

A Rouen, la professionnelle finit par rencontrer dans un événement un avocat, un expert-comptable, la CCI, et la Chambre de métiers et de l'artisanat (CMA) Normandie. "Je me suis ensuite rapprochée de la CMA qui m'a précieusement aidée dans mon prévisionnel, mes démarches administratives. Le plus dur ensuite, c'est de prendre la décision de quitter son emploi, quitter un certain confort", témoigne-t-elle.

Charlotte Leclerc a toujours voulu avoir son propre salon. C'est chose faite depuis 2020, à Mont-Saint-Aignan. - DR

Grâce à la CMA, l'entrepreneuse a pu obtenir une aide "coup de pouce", grâce à l'originalité de son salon, installé dans un concept store et centré sur l'utilisation de produits naturels. Résultat, une aide à l'investissement et un accompagnement pendant les trois premières années de son activité. "On fait le point sur les stats du salon, le chiffre d'affaires, les remboursements de banque, les charges… On se sent aidé et conseillé", témoigne-t-elle.

Les dispositifs d'aide aux entreprises de la CMA Normandie sont présentés lors du Salon Objectif Artisan, en partenariat avec Tendance Ouest, jeudi 21 novembre, dans cinq villes de Normandie : à Argentan, Caen, Coutances, Evreux et Rouen.