Rouen. Après un accident de la route, un poteau électrique menace de tomber sur des maisons

Sept personnes ont dû être évacuées de deux pavillons de la rue Zacharie à Rouen, mercredi 20 novembre peu avant 2h du matin, indique la police. En cause, un poteau électrique qui menaçait de s'effondrer sur ces maisons après avoir été percuté par une voiture.

A l'arrivée de la police, les trois occupants de la voiture, selon des témoins, avaient pris la fuite. Après des recherches dans le secteur, une patrouille a retrouvé un homme de 21 ans et une femme de 20 ans à pied, qui ont reconnu être des passagers de la voiture. Le conducteur a pu être identifié et devait, aux dernières informations, être interpellé par la police. L'enquête a été ouverte pour accident matériel, délit de fuite, défaut de maîtrise et dégât au domaine public.

Pendant ce temps, le poteau électrique en béton a été mis en sécurité et la voiture enlevée. Les riverains ont pu regagner leur logement en sécurité.