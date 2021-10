La météo du lundi 15 octobre

La perturbation très active qui a marqué la journée de dimanche a déjà quitté la France. Seule la Corse sera encore concernée par des averses ou des pluies localement orageuses qui s'atténueront dans l'après-midi.



Le Sud-Est connaîtra un temps plus clément, largement ensoleillé, malgré -durant l'après-midi- quelques averses sur les Alpes Maritimes et un vent désagréable avec des rafales de mistral et de tramontane à 70/90 km/h.



Sur le reste du pays, dans une ambiance bien fraîche, après la dissipation de quelques brouillards matinaux, le temps sera lumineux, partagé entre soleil, nuages et quelques ondées en bordure de Manche et sur la côte Basque.



Néanmoins, le matin, le ciel restera plus chargé avec quelques averses du Nord-Est au Nord des Alpes avec de la neige vers 900/1000 mètres sur le relief.



En soirée et durant la nuit, de nouvelles pluies, accompagnées d'un vent assez fort de Sud-Ouest en Manche, gagneront la Bretagne et le Cotentin.



Les températures minimales: 3 à 7 degrés, 8 à 14 en bord de mer.

Les températures maximales: 10 à 17 degrés, 16 à 21 près de la Méditerranée.