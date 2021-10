Météo du lundi 8 octobre

Ces pluies circuleront du nord-ouest, le matin, vers le nord et le nord-est en cours de journée.



Une zone de très mauvais temps, avec des précipitations plus marquées, progressera des régions proches de la Loire vers le Centre, le matin, puis vers la Franche-Comté et le nord des Alpes en cours d'après-midi.



En marge de cette zone perturbée, un ciel souvent chargé et parfois humide dominera du nord de l'Aquitaine au Massif central jusqu'à Rhône-Alpes, avec tout de même quelques éclaircies possibles dans l'après-midi.



Enfin, à l'abri du mauvais temps, le temps restera plus agréable, souvent bien voilé mais sec et encore bien doux entre le sud de l'Aquitaine et les régions méditerranéennes.



Côté températures, les minimales varieront entre 4 et 9 degrés du nord-est au nord du pays, 11 à 16 degrés ailleurs, du nord-ouest au sud du pays.



L'après-midi, il fera 13 à 17 degrés sur le nord, l'Ile-de France et au nord-est, 17 à 23 degrés du nord-ouest au Poitou-Charentes et au nord de l'Aquitaine, 24 à 27 degrés sur les régions les plus méridionales.