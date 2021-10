Météo du vendredi 5 octobre

Sur le Nord-Pas-de-Calais, le temps sera couvert et pluvieux toute la journée avec beaucoup de vent. Des rafales de sud-ouest avoisineront temporairement les 100 km/h.



En bordure de ce temps maussade, de la Bretagne et de la Loire-Atlantique au bassin parisien, aux Ardennes et au luxembourg, un temps gris, doux et humide laissera filtrer quelques éclaircies en cours d'après-midi. Le vent de sud-ouest soufflera assez fort, atteignant 70 km/h dans les terres, temporairement 90 km/h en bord de Manche.



Du sud de la Vendée et des Charentes jusqu'au nord de l'Alsace, après une matinée nuageuse, le soleil l'emportera.



Ailleurs, soit au sud d'une ligne reliant La Rochelle à Strasbourg, le soleil et la douceur reviendront franchement. Toutefois, sur les rivages méditerranéens, des nuages bas donneront un ciel plus mitigé, alors que le soleil brillera en Corse.



Le températures minimales afficheront 6 à 10 degrés de la Champagne-Ardennes au Nord-Est et à la Franche-Comté. Elles atteidront 9 à 14 degrés ailleurs, davantage de la Côte d'Azur à la Corse.



Les maximales seront en hausse: 17 à 20 degrés de la Bretagne aux frontières belge et luxembourgeoise, 20 à 24 sur le reste de la moitié nord, 23 à 27 degrés dans le Sud avec même 26 à 30 degrés dans le Sud-Ouest.