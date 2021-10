Un master sur l'art ouvre à Rouen Business School

Ce Master of Science in Arts Management, dont le lancement est prévu en octobre 2013, durera 15 mois et sera intégralement dispensé en anglais. Il s'adressera à des Bac+4 ou des étudiants titulaires d'un Bachelor Degree ou équivalent. Les professionnels pouvant justifier d'une expérience dans les domaines artistiques et culturels pourront également postuler à cette formation.

Le Master of Science in Arts Management se déroulera comme suit : 9 mois d’enseignement à temps plein et un stage obligatoire de 4 à 6 mois en fin de parcours. La formation s’articulera autour 12 modules de 30 heures de cours de gestion et de management adaptés aux organisations artistiques et culturelles. "Ces enseignements seront délivrés par des experts du monde de l’art, garantissant ainsi l'adéquation entre le contenu pédagogique et les besoins du marché", précise RBS.