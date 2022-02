Rouen Business School lance un nouveau master en tourisme

Ce "Master of Science in International Tourism" sera, comme son nom l'indique, entièrement dispensé en anglais et d'une durée moyenne d'un an, précise RBS. Il s'adresse à des étudiants Bac+4 ou titulaires d'un Bachelor Degree ou équivalent. Les professionnels présentant une expérience dans ce domaine pourront également y postuler.

"Le Master of Science in International Tourism se concentrera sur les spécificités économiques et managériales du tourisme international et mettra en lumière les grandes tendances du secteur (e-tourisme, écotourisme, tourisme culturel, etc.), détaille l'école de commerce rouennaise. L’ensemble des disciplines stratégiques seront abordées : financement de projets touristiques, droit international du tourisme, management événementiel, marketing appliqué au tourisme international, etc."