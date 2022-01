Rouen : 9 nouveaux chercheurs à RBS

Département Management et Stratégie :

-Shainaz Firfiray, professeur assistant. Diplômée de la Merit School of Management (Inde) et de l’Université de Strathclyde (Grande-Bretagne). Elle s’apprête à soutenir sa thèse de doctorat (Ph.D) à l’IE Business School Madrid (Espagne) en septembre 2011. Ses travaux de recherche portent sur les problématiques d’équilibre de vie professionnelle et personnelle. Elle rejoint le pôle de recherche "Tr@jectoires".

-Liang Guo, professeur assistant. Après des études en Chine, en France et en Grande-Bretagne, Liang Guo a obtenu en juin 2011 son Ph.D à l’Université de Cambridge (U.K.). Il est spécialiste de la finance entrepreneuriale et du capital-risque. Il a également développé une activité de conseil auprès de start-ups. Il rejoint le pôle de recherche « Entrepreneuriat & Innovation ».

-Xavier Pilippe, professeur assistant. Il est doctorant en RH et soutient prochainement sa thèse de doctorat sur le rôle des universités d’entreprise dans la socialisation des collaborateurs. Il rejoint le pôle de recherche "Tr@jectoires".

-Tarani Merriweather-Woodson, assistante de recherche. Doctorante à l’Université de Columbia (New York) en psycho-sociologie des organisations. Après des études de psychologie dans la même université elle poursuit une recherche sur le rôle des stéréotypes dans les situations de travail. Elle possède également une expérience d’enseignement (Hunter College, Fordham University, New York) et de conduite de projets de recherche. Elle assistera les professeurs du pôle "Tr@jectoires" dans leurs projets de recherche.





Département marketing :

-Isabelle Ulrich, professeur assistant. Après une carrière de quinze ans dans de grands groupes internationaux (Procter & Gamble, Bourjois-Chanel, Estée Lauder), elle débute une carrière d’enseignant-chercheur. Doctorat de marketing en 2010 à l’Université Paris II et Ph.D de ESCP Europe. Avant de rejoindre Rouen Business School, elle était professeur affilié à ESCP Europe où elle co-dirigeait le MS "Marketing & Communication". Egalement diplômée de Rouen Business School (Master Grande Ecole 1988).

-Sylvie Lacoste, professeur associé. Après une carrière professionnelle dans de grands groupes industriels (Pechiney, SCA Packaging, ICI), elle obtient l’agrégation d’économie en 2004 puis un doctorat en sciences de gestion à l'IAE de Paris en 2010. Spécialiste du marketing B2B et de la gestion des grands comptes (key account management), elle rejoint le pôle de recherche "Customer, Retail & Supply chain".

-Joonas Rokka, professeur assistant. Après un Msc en marketing (Helsinki School of Economics), il a obtenu en 2010 son doctorat en marketing de l’université d’Aalto School of Economics (Finlande). Spécialiste des questions de marketing numérique et des méthodes vidéographiques en recherche. Il a également développé une activité de conseil en entreprise. Ses publications apparaissent notamment dans Management Decision, International Journal of Consumer Studies.





Département Comptabilité, Droit, Opérations & Information

-Samuel Fossa Wamba, professeur associé. Il a obtenu son Ph.D. in Industrial Engineering à la Polytechnic School, Montréal University, Québec, Canada en 2009 après un Master en E-commerce à HEC Montréal. Spécialiste des technologies RFID, il a enseigné à la School of Information Systems & Technology, Wollongong University (Australie). Il est fondateur de la RFID Académia, conseil et formation en RFID. Il rejoint le pôle de recherche "Customer, Retail & Supply chain".



-Giacomo Sbrana, professeur assistant. Spécialiste de l’économétrie financière, docteur en économétrie de l’Université de Rome (2004), et titulaire d’un MSc in Econometrics de l’Université de Southampton, il a travaillé à la Banque Centrale Européenne à Francfort. Il a été expert associé aux Nations Unies à New York de 2005 à 2009. Il a ensuite occupé un poste de chercheur au sein du Laboratoire BETA de l’Université de Strasbourg. Au sein du département CDOI, il assurera des enseignements de statistiques et d’économétrie.





Département Economie et Finance

-Radhouane Kammoun, post-doctorant. Diplômé de l’Ecole Centrale de Marseille, il a obtenu son doctorat en sciences de gestion à l’Université Paul Cézanne, IAE Graduate School of Management en 2011. Spécialiste des questions de la double ou multi-cotation des actions sur les marchés financiers, il rejoint le pôle de recherche "Finance responsable".