Salon Objectif artisan. Il a repris un garage dans la Manche, accompagné par la Chambre des métiers et de l'artisanat

Pour devenir artisan ou reprendre une entreprise artisanale, il est nécessaire de se faire aider. C'est en tout cas le conseil des Chambres des métiers et de l'artisanat (CMA) des cinq départements de Normandie. Pour cela, elles organisent un salon Objectif artisan, jeudi 21 novembre. Sur place, des conseillers de la CMA, des banquiers et des avocats seront présents pour aiguiller les candidats.

Un suivi de A à Z

Damien Fournier a repris depuis quelques mois un garage à Trelly, à Quettreville-sur-Sienne, près de Coutances. Il a été accompagné avant de signer la vente, le 17 mai dernier. "J'ai été très bien accompagné sur les prévisionnels, tout ce qui était le suivi des dossiers, comment les exploiter, comment aller au bout du projet, la construction du projet de A à Z. On a réussi à ce que ce soit le plus rapide et le plus organisé possible", assure-t-il. Sans cette aide, tout aurait pris plus de temps et donc coûté plus d'argent selon lui.

Michelle Paris-Hermann est l'une des élus de la CMA. "Ça permet de définir les étapes, d'être correctement conseillé pour préparer au maximum son sujet et d'éviter les erreurs", affirme-t-elle, à propos de l'accompagnement de la CMA. Un accompagnement qui ne s'arrête pas d'un coup selon Damien Fournier. Il peut appeler en cas de difficulté, ce qui le rassure en tant que jeune entrepreneur.

Pratique. Le salon Objectif artisan est au 10 avenue du Général Patton, à Coutances, de 9h à 18h. Il faut s'inscrire avant. A Caen, le salon a lieu de 13h à 18h au 2, rue Claude Bloch. Dans l'Eure, c'est de 13h à 18h à la Cité de l'artisanat au 8, boulevard du Président Allende. Dans l'Orne, de 13h à 18h, rue du Paty, à Argentan. En Seine-Maritime, de 13h à 18h à Rouen au 135, boulevard de l'Europe.