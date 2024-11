[Photos] Maromme. Amor à mort : le couple et ses travers revisités au théâtre

De l'amour passion à la haine meurtrière, il n'y a qu'un pas que nous proposent de franchir, au prix de nombreux éclats de rire, ces quatre comédiens hors pair. Imaginée par trois auteurs dont deux qui sont également interprètes, la pièce Amor à mort aborde le sujet du couple d'une manière vraiment peu conventionnelle : il s'agit d'observer le couple par le biais de ses travers, de dévoiler la noirceur de chacun, quand le ressentiment prend le dessus. La pièce se compose de nombreuses saynètes, qui s'achèvent toutes par un crime.

Quatre comédiens donnent vie à ces situations absurdes ! - Anne-Sophie Guebey

Chaque saynète dégénère jusqu'à l'apothéose d'une violence jubilatoire. - Anne-Sophie Guebey

Une pièce cathartique

Plus corrosives et cyniques les unes que les autres, elles dévoilent nos désirs refoulés dans une joyeuse débauche de violence avec toute une galerie de personnages diaboliques qui nous renvoient à la pire version de nous-même. Présentée au Festival Off d'Avignon en 2022, la pièce créée en 2021 est libératrice, thérapeutique et cathartique, et nous apprend à relativiser. C'est à découvrir le 16 novembre à l'espace Beaumarchais de Maromme.

Quand l'amour dégénère… - Anne-Sophie Guebey

La mort de l'être aimé s'avère libératrice dans cette comédie noire. - Anne-Sophie Guebey

Pratique. Le 16 novembre à 10h30. Espace Beaumarchais à Maromme. Tarifs : 10 à 28€. espacebeaumarchais.com.