Près de Rouen. Une aventure de Sherlock Holmes sur les planches

Créée il y a trois ans au Théâtre du grand point-virgule à Paris, la pièce L'Aventure du diamant bleu est, depuis, en tournée partout en France et notamment à Maromme samedi 14 septembre. Le metteur en scène Christophe Delort, un spécialiste de l'improvisation, a pris le parti de créer un spectacle interactif, humoristique et familial. Inspirée par deux nouvelles de Conan Doyle dont les intrigues sont enchevêtrées, L'Escarboucle bleue et Flamme d'argent, cette pièce est interprétée par trois comédiens qui incarnent à eux seuls les quinze personnages par des changements de costumes rapides et un jeu subtil d'effets scéniques. Un vrai défi au service du rire ! L'intrigue elle-même annonce la couleur : un diamant retrouvé dans une dinde, c'est ainsi que commence cette pièce rocambolesque dans laquelle le public accompagne Watson au fil de ses déductions, inspiré par un faisceau d'indices.

Pratique. Samedi 14 septembre à 20h30. Espace Beaumarchais à Maromme. 10 à 29€. espacebeaumarchais.com