Cherbourg. La natation et le secourisme s'adaptent aux personnes en situation de handicap

A Cherbourg, Angèle Guillemet a rejoint l'Association de sauvetage et d'éducation à la sécurité du Cotentin (ASES 50) pour un service civique. Fraîchement diplômée d'une licence en activité physique adaptée, la jeune femme a mis en place avec l'association une séance de natation pour les personnes en situation de handicap. Elle nous explique ce projet.

Handi-secourisme, para-natation, en quoi consistent les séances ?

"Ce sont des créneaux en piscine réservés aux personnes en situation de handicap. Pendant une heure chaque semaine, on va leur apprendre les bases de la natation : se déplacer dans l'eau, savoir se sauver soi-même, acquérir une certaine aisance aquatique et pourquoi pas essayer quelques longueurs.

Dans un second temps, l'idée pour ceux qui le veulent c'est d'intégrer quelques notions de secourisme. Ça passera par des gestes simples comme aller chercher un anneau au fond du bassin - anneau qui sera éventuellement apparenté plus tard à un mannequin - ou apprendre à communiquer, comme passer des appels au secours. Sur le long terme, les nageurs pourront essayer de passer le brevet de surveillant de baignade mais ça, c'est vraiment en fonction de la volonté et de la capacité de chacun."

Qui peut rejoindre les cours ?

"Les séances sont ouvertes à toutes les personnes en situation de handicap, toutes celles qui sont volontaires et qui ont envie de nager. De notre côté on va s'organiser, mettre en place un certain nombre d'intervenants en fonction du public présent et s'adapter aux capacités de chacun. Il faut juste prendre en compte leurs besoins et s'adapter à leurs difficultés, mais les personnes en situation de handicap ne sont pas moins capables que les autres. Par exemple, l'un de nos nageurs est en situation d'autisme et il s'entraîne pour passer le brevet de surveillant de baignade. En s'adaptant et même en prenant le temps, on obtient les mêmes résultats que n'importe qui sans aucun problème !"

Et pour vous rejoindre ?

"Les séances sont tous les samedis de 17h45 à 18h45 à la piscine de la Butte à Cherbourg. Pour les inscriptions on peut contacter l'ASES 50 par téléphone ou par mail. Les nageurs qui le souhaitent peuvent aussi faire une séance d'essai."

Pratique. Adresse mail : secourisme50@gmail.com. Téléphone : 06 37 37 45 85.