Bain de Noël. A Cherbourg, les sauveteurs se jettent à l'eau

Voilà des sauveteurs qui n'ont pas froid aux yeux !

Mardi 24 décembre, les sauveteurs et les membres de l'association ASES 50 (Association de sauvetage et d'éducation à la sécurité de la Manche) se sont rassemblés dans la matinée pour un goûter de Noël. Mais avant le vin chaud, les 30 participants se sont mis en maillot de bain pour aller plonger.

Pour se motiver : ne pas réfléchir !

Ce jour-là, la température de l'eau avoisinait les 10 °C et le vent ne réchauffait pas non plus les baigneurs intrépides. Un plongeon, 5 minutes héroïques dans l'eau, et les sauveteurs ont regagné le rivage pour se mettre au sec. "C'est quand même un petit sentiment de fierté quand on l'a fait", explique un baigneur en souriant. "Le plus dur c'est de se mettre à l'eau, mais il ne faut pas réfléchir, juste foncer, et puis on est en groupe donc c'est plus entraînant", détaille un de ses camarades. Pour d'autres, la motivation c'est un défi lancé en famille. "J'ai dit à mon beau-fils : 'T'es pas capable de plonger avec moi', il m'a répondu 'OK ! On y va' et il s'est baigné", explique un nageur. Parmi les nageurs présents ce jour-là sur la plage, on trouve des adultes, des sapeurs-pompiers engagés dans l'association, et une petite équipe d'enfants de 8 à 10 ans. Même le père Noël s'est jeté à l'eau !

Parmi les baigneurs intrépides, il y avait des adultes, des enfants et même le père Noël !

Une deuxième édition ouverte au public ?

C'était la première fois que l'association organisait un bain de Noël. Pour cette première édition, l'événement n'était ouvert qu'à ses membres. "Cela nous permettait de voir un peu au niveau de l'organisation et à petite échelle comment se déroule un tel événement. Mais pour les années à venir, on compte bien lancer un bain ouvert au public", explique David Pichon, le président de l'ASES 50. L'association veut faire de ce bain de Noël un incontournable de Cherbourg.