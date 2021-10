Normandie. Tous à l'eau pour le bain de Noël !

"Une fois qu'on est dedans, elle est bonne" ! Traditionnel refrain du bain de Noël, ce vendredi 25 décembre sur la plage de Collignon à Tourlaville, près de Cherbourg. A 11 heures passées, douze courageux se sont jetés à l'eau pour une baignade dans la Manche. Température de l'air : entre 12 et 14 °c. Température de l'eau : 10 degrés au thermomètre ! Le tout sous un crachin normand...

"Un coup d'topette" avant la baignade

Pierrot, William et Mathieu, trois beaux frères, sont venus accompagner Mémé Ginette, 77 ans. "L'eau n'est pas trop froide, ça va ! Il faut y aller en courant, sans réfléchir... Le but c'est de rester au moins cinq minutes" annonce Pierrot. "Je me suis caillé, je venais juste de me lever !" renchérit William. Quand à Mathieu, son secret avant d'aller à l'eau : se munir d'une serviette... et boire "une topette !", avec modération bien sûr...

15 ans de bains

Michel, Léone, et Sylvie sont des habitués. "Je viens depuis 15 ans, avant je me baignais même en septembre, octobre et novembre pour être sûre d'y arriver à Noël !" Pour Léone, peu importe la météo, le bain est un rituel. "Avec quelques vagues c'est plus facile, on est plus vite mouillés !". Selon Sylvie, rien de tel pour éliminer les excès du réveillon, bûche et autre foie gras... Avant de se remettre à table, ce vendredi midi !

BONUS AUDIO - Les baigneurs de Noël