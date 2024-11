Cabourg. Quiz, blind-test, CD à gagner... 70 auditeurs ont profité du car Tendance Ouest pour aller voir leurs idoles !

Il ne faut pas rater l'occasion d'aller voir jouer des artistes normands, surtout quand il s'agit de Pierre Garnier ou de Joseph Kamel. Et cela d'autant plus quand le concert est gratuit et organisé par la première radio locale de Normandie : Tendance Ouest. Le concert Tendance Session a eu lieu mercredi 6 novembre à Cabourg, à la Sall'in. Sur scène Adèle et Robin, Daysy, Joseph Kamel et Pierre Garnier se sont produits.

70 auditeurs de la radio, habitant dans la Manche, ont pu profiter d'un bus affrété spécialement pour l'occasion. C'est la première fois que la radio offre ce service à ses invités, en partenariat avec Encore : Environnement Cotentin recyclage à Saint-Sauveur-Lendelin. A bord, ils ont été reçus par Aline, du duo de Ma Normandie entre 16h et 19h, et le journaliste manchois Thibault Lecoq. Ils ont organisé des jeux (quizz, blind-test) pour faire gagner des albums de Pierre Garnier et Joseph Kamel, des casquettes, t-shirt et mug Tendance Ouest. Une fois le concert terminé, tout le monde est remonté dans le car pour un retour dans la Manche, sans oublier personne.